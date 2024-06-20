Санкт-Петербург, 20 июня, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Российские барды Сергей и Татьяна Никитины, которые записывали ролики в поддержку организаций, спонсирующих Украину, собираются дать концерт в Санкт-Петербурге. Это следуте из появившихся в Сети афиш.

Соцсети. Кадр из видео Татьяна и Сергей Никитины

Из опубликованных данных следует, что концерт музыкантов, исполнявших песни в фильмах «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы», запланирован на 28 июня. Цены на билеты стартуют от 3,3 тыс. рублей.

Сергей Никитин 13 июня попал в жюри фестиваля авторской песни для детей «Слушай и скажи» в киноклубе «Эльдар» в Москве. Представители площадки объяснили появление сбежавшего из России после начала СВО артиста тем, что он вошёл по билету.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — сказала заместитель худрука площадки Елена Гурко в комментарии ИА Регнум.

Татьяна и Сергей Никитины покинули Россию после начала спецоперации. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что отправились в США к сыну. Однако Никитины оказались в числе спонсоров Украины, начав участвовать в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.

Также оказалось, что, проживая в США, Никитины записывают ролики для антироссийской организации, созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

В апреле музыканты на своём сайте опубликовали обращение, в котором заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ и не намерены этого делать. А чтобы доказать это, артисты якобы решили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья», собиравшем деньги Киеву.

При этом в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.