Москва, 20 июня, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Во время урагана в Москве упали более 700 деревьев, повреждения получили свыше 300 автомобилей, сообщил 20 июня журналистам заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 22 м/с обрушились сегодня на столицу. Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы», — сказал заммэра, слова которого приводит «Москва 24».

Он уточнил, что во время непогоды в столице от ветра упали свыше 700 деревьев, более 300 автомобилей оказались повреждены. Городские службы продолжают ликвидировать последствия ливня и урагана.

Также Бирюков отметил, что основной объём осадков оперативно приняла водосточная сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады Мосводостока, дорожных служб и инженерных компаний. Специалистам удалось не допустить подтоплений городских территорий. Сейчас, добавил он, системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме.

Вместе с тем заммэра столицы предупредил, что неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до конца дня, в связи с чем горожанам необходимо быть внимательными на улице.

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Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня непогода накрыла Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи.

При урагане пострадали как минимум 10 человек, в том числе ребёнок. Позднее стало известно о двух погибших. Так, на северо-востоке Москвы из-за урагана строительные леса рухнули на мужчину, он погиб. Ещё один мужчина погиб на севере столицы из-за упавшего дерева.

Также сообщалось, что сорванный ветром кусок кровли упал на трамвай в Москве, двое пассажиров получили лёгкие травмы.

Московские власти призвали жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин днём ранее предупредил о том, что в московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи. Так, по его словам, с 03:00 до 22:00 мск местами по городу ожидаются гроза, ливень. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.