Красногорск, 20 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. У телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, идёт операция, сообщил 20 июня его друг музыкальный критик Владимир Полупанов на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Edgar Breshchanov/Global Look Press Отар Кушанашвили

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идёт операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал он.

Продюсер телеведущего Антон Шестак уточнил ранее, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. Он пояснил, что в реанимацию его поместили из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника.

Как передавало ИА Регнум, об экстренной госпитализации Кушанашвили стало известно 20 июня. Сообщалось, что врачи поставили ему газоотводную трубку и стараются стабилизировать состояние. У него есть несколько сопутствующих заболеваний, а также проблемы с сердцем после инсульта.

В ноябре Кушанашвили неожиданно стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди. На скорой телеведущего увезли в Боткинскую больницу, он был в сознании и разговаривал с медиками. Там его состояние стабилизировали. Позже продюсер Виктор Ладненко заявил, что у Кушанашвили в последнее время было много работы и «просто не выдержало сердце».