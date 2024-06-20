Улан-Удэ, 20 июня, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Улан-Удэ упал башенный кран, рабочий погиб, сообщили 20 июня в прокуратуре Бурятии.

Прокуратура Бурятии. Кадр из видео

Отмечается, что кран упал на территории строительной площадки многоквартирного дома в 148-м микрорайоне.

«В результате происшествия погиб работник строительной организации», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, причиной падения башенного крана стало отсутствие противооткатных упоров и противоугонных устройств.

При этом, по предварительным данным, пострадавший уволился из строительной организации, но пришёл на стройку, поскольку знакомый попросил подменить его из-за плохого самочувствия.

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Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года строительный кран обрушился на площадке ТЭЦ-3 в Красноярске. В результате падения 58-летний крановщик получил травмы различной степени тяжести.

25 ноября 2023 года в подмосковном Красногорске во время разбора горнолыжного комплекса «Снежком» упал строительный кран. Из-за падения крана было повреждено здание ТЭЦ.

В июне того же года на стройплощадке в Октябрьском районе Новосибирска упал грузоподъёмный кран, в кабине которого находилась крановщица. Женщина скончалась на месте.