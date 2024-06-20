Киев, 20 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Житель Одессы притворился пожилой женщиной, чтобы добраться на поезде к приграничной зоне, сообщила 20 июня госпогранслужба Украины.

Кадр из видео

Мужчина был задержан в поезде, следовавшем из Киева в Ужгород, и признался, что намеревался перейти в Словакию «незамеченным», сказано в сообщении.

«Цветастый платок, очки, клетчатая сумка — изобретательный одессит замаскировался «под бабушку», чтобы добраться до приграничья. Впрочем, псевдобабушку пограничники разоблачили ещё по дороге к месту назначения», — отметило ведомство.

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Мужчина предстанет перед судом, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, предусматривающий в том числе снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В отношении уклоняющихся от призыва Киев ввёл многочисленные ограничения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подписанный Зеленским закон актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал. На Украине наблюдается принудительная мобилизация, США требуют от Киева снизить возраст призыва до 23, если не до 18 лет, подчеркнул президент Владимир Путин.

Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели. Также поступала информация о многочисленных попытках принудительной мобилизации. В ряде случаев прохожие помогают мужчинам скрыться от военкомов.

Депутат Верховной рады Роман Лозинский 18 июня предположил, что снижение призывного возраста до 25 лет на Украине не последнее. Нижнюю возрастную грань для призыва в ВСУ в рамках мобилизации следует снизить до 21 года, заявил в свою очередь заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.