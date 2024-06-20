Москва, 20 июня, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России впервые применили в зоне специальной военной операции управляемую авиабомбу ФАБ-3000, сообщили 20 июня в силовых структурах.

Минобороны РФ/AP/ТАСС Бомбардировщик Ту-22М3

Удар был нанесён по пункту временной дислокации ВСУ в населённом пункте Липцы Харьковской области.

По данным Telegram-канала Fighterbomber, объектом атаки стал трёхэтажный дом, который использовался ВСУ в качестве пункта временной дислокации.

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Как передавало ИА Регнум, 29 апреля американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, отметило издание.

1 апреля полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

В свою очередь начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов заявил украинскому изданию «Страна. ua», что удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением.