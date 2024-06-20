Красногорск, 20 июня, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В Московской области из-за обрушившегося на регион урагана повалены 200 деревьев, повреждены 26 автомобилей, одна женщина пострадала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«В Сергиевом-Посаде из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет», — сообщили в экстренных службах.

Всего на территории Московской области повалены 200 деревьев в 23 городских округах, повреждены 26 автомобилей в десяти городских округах.

Кроме того, из-за разгула стихии произошло отключение электроснабжения в шести городских округах Московской области, в настоящее время ведутся работы по восстановлению.

Как передавало ИА Регнум, московские власти ранее призвали жителей города 20 июня воздержаться от пребывания на улице. Мэр Сергей Собянин предупредил, что в Московском регионе прогнозируются смерчи, а также ожидаются гроза, ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с.

Как минимум десять человек, в том числе один ребёнок, пострадали от урагана, сообщил днём 20 июня Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Также сообщалось, что десятки автомобилей получили повреждения. Позднее тот же источник сообщил, что в результате удара стихии погибли два человека.

Также в Сети ранее опубликовали кадры формирования смерча в Подмосковье, снятые между Лобней и Шереметьево.