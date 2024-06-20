Ханой, 20 июня, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе, сообщил 20 июня в ходе визита во Вьетнам президент РФ Владимир Путин.

Известия/ Константин Кокошкин

Аналогичное решение ранее приняли власти Вьетнама, заявил глава государства в ходе встречи с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.

«Вьетнамские друзья увеличили срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны мы сделать. Сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять электронные визы, но они дают возможность пребывать только 16 суток на территории России. Сегодня министру иностранных дел (Сергею Лаврову. — Прим. ред.) сказал: мы этот срок увеличим — так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин вечером 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что в ходе визита предполагается подписать более 20 документов.

По итогам переговоров Путина с президентом Вьетнама То Ламом лидеры приняли в том числе заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Президент Вьетнама также отметил, что страны будут наращивать оборонное сотрудничество. Глава российского государства назвал переговоры с То Ламом продуктивными.

29 мая Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. В этот же день глава государства поручил утвердить федеральный проект создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

Россия ведёт переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, заявил в феврале заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он также отметил, что РФ планирует расширить список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы для поездки в РФ.