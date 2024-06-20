Москва, 20 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на заседании 20 июня одобрили в первом чтении введение ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.

Известия/Эдуард Корниенко

Граждане смогут получать выплату в том случае, если среднедушевой доход их семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

Выплата будет рассчитываться исходя из уплаченного годом ранее НДФЛ. Возвращаться будет весь налог, уплаченный сверх ставки в 6%.

Как передавало ИА Регнум, правительство внесло в Госдуму указанный законопроект 1 июня. Возврат НДФЛ положен только работающим гражданам, постоянно проживающим в России. Возраст детей не должен превышать 18 лет. Если дети учатся в вузе, родители смогут получать возврат до того момента, пока учащимся не исполнится 23 года.

Выплату будет назначать и предоставлять территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования. Заявления на возврат 7% нужно будет подавать с 1 мая по 1 октября каждого года через портал «Госуслуги» или лично через отделения фонда. В случае одобрения законопроекта изменения вступят в силу с 2026 года.

Минтруд ранее заявил, что налоговая выплата для семей в России, предполагающая возврат семи из 13 процентов уплаченного НДФЛ, охватит в России четыре миллиона семей, в которых воспитывают 10 миллионов детей.

Правительство России 30 мая одобрило проект поправок в налоговую систему, который в том числе предполагает выстраивание прогрессивной шкалы налогообложения. 20 июня Госдума утвердила его в первом чтении. Согласно проекту, НДФЛ останется на уровне 13% для тех, чей доход не превышает 2,4 млн в год. Благодаря нововведению семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточного минимума в месяц на человека, смогут получить «кешбэк» — для них фактическая ставка НДФЛ составит 6%, отмечало правительство.