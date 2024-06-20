Москва, 20 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала грузинскую оппозицию обратить внимание на «невиданную» скорость принятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на всё ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью «западным ценностям». Итак, Канада. Западнее (во всех смыслах) не бывает», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, этой стране удалось провести решение о принятии соответствующего закона всего за полтора месяца. Захарова привела подробную хронологию голосования за законопроект в обеих палатах парламента Канады. В частности, законопроект содержит положения о создании реестра иноагентов, об ограничении сотрудников посольств, создании аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием.

«Весь процесс занял полтора месяца — невиданная скорость для столь важного изменения правового режима», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Параллельно этому, добавила Захарова, 14 групп канадских диссидентов написали открытое письмо, в котором призвали прекратить эту «парламентскую чрезвычайщину» и вернуться к нормальной работе. Однако депутаты палаты общин, по её словам, открыто признаются, что сам документ не читали, а просто «всем строем» за него голосуют.

«Таким образом, режим Трюдо протаскивает через согласный на всё парламент усовершенствованную и ужесточённую версию американского закона об иноагентах FARA», — заключила официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова заявляла, что Соединённые Штаты активно поддерживают протесты и беспорядки в Грузии, но в то же время не осуждают власти Армении за подавление митингов. Так, она сравнила два заявления посольств США в Грузии и Армении. В первом заявлении американские дипломаты заявляли о якобы неприемлемых действиях Тбилиси по отношению к участникам беспорядков, в другом же призывали армянские власти на фоне протестов обеспечить порядок.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии с 15 апреля шло рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, сопровождавшееся массовыми протестными акциями. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии НКО, получающие иностранное финансирование. 14 мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об иноагентах.

Президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, назвав его «российским», хотя на самом деле он является смягчённой версией аналогичного закона, действующего в США с 1938 года. Кроме того, аналогичные проекты в настоящее время рассматривают и в Евросоюзе.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания поддержали преодоление вето на закон об иноагентах. 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили подписал закон.