Москва, 20 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В Москве при падении металлического листа на трамвай двое пассажиров получили лёгкие травмы. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности. Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия двое пассажиров получили лёгкие травмы. Им оказали первую помощь на месте, и на данный момент их жизни ничего не угрожает.

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Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня непогода накрыла Москву и Подмосковье за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи.

Сообщалось, что при урагане пострадали как минимум 10 человек, в том числе ребёнок.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды в российской столице. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Московские власти призвали жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин днём ранее предупредил о том, что в московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи. Так, по его словам, с 03:00 до 22:00 мск местами по городу ожидаются гроза, ливень. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.