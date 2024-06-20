Красногорск, 20 июня, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. У Кушанашвили сильное вздутие живота, он в сознании, сообщил его продюсер Антон Шестак 20 июня «Газете.Ru».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По словам продюсера, из-за ухудшения самочувствия телеведущий пришёл в медучреждение, чтобы сдать анализы. Врачи сказали, что в его состоянии лучше лечь в больницу.

«То есть его не экстренно госпитализировали, не из дома повезли полумёртвого. Он в сознании, он отвечает врачам, сам он ходит по коридору и проходит УЗИ самостоятельно», — сказал Шестак.

Он пояснил, что в реанимацию Кушанашвили поместили из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника. При этом продюсер не подтвердил, что телеведущему диагностировали цирроз печени. По его словам, один из предполагаемых диагнозов — панкреатит.

Как сообщало ИА Регнум, Кушанашвили находится в одной из больниц в Красногорске. Врачи поставили ему газоотводную трубку и стараются стабилизировать состояние. У него есть несколько сопутствующих заболеваний, а также проблемы с сердцем после инсульта.

В ноябре Кушанашвили неожиданно стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди. На скорой телеведущего увезли в Боткинскую больницу, он был в сознании и разговаривал с медиками. Там его состояние стабилизировали. Позже продюсер Виктор Ладненко заявил, что у Кушанашвили в последнее время было много работы и «просто не выдержало сердце».