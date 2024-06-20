Берлин, 20 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Сборная Сербии может сняться с чемпионата Европы по футболу, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не применит санкции против команд Албании и Хорватии за провокационные скандирования их фанатов, заявил 20 июня генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович.

РИА Новости/ Александр Вильф

В ходе игры между указанными сборными, а также после неё болельщики команд Албании и Хорватии вместе скандировали «Убей серба», напомнил Шурбатович в интервью порталу Sport Klub.

«Это возмутительно. Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жёстких санкций, даже ценой того, что мы откажемся от участия в чемпионате Европы. Это действительно скандал, и мы не хотим, чтобы он повторился», — сказал генсек сербской организации.

Шурбатович также напомнил, что сербский футбольный союз уже добился лишения аккредитации журналиста из Косово Арлинда Садику, который в прямом эфире перед началом матча Англия — Сербия показал руками двуглавого орла, символ так называемой Великой Албании. При этом журналист продолжает находиться в Германии, записывает и публикует в соцсетях видео, на которых албанские фанаты скандируют провокационные антисербские речёвки.

УЕФА после матчей первого тура группового этапа Евро-2024 оштрафовал команды Сербии и Албании — сербов за «провокационное послание» болельщиков и бросание предметов на поле, а албанцев — за националистические речёвки, использование пиротехники и также за бросание на поле посторонних предметов.

Как передавало ИА Регнум, встреча команд Албании и Хорватии завершилась вничью 2:2. Албанцы ушли от поражения, забив решающий мяч на пятой добавленной к основному времени матча минуте.

Команда Сербии в первом матче группового этапа турнира со счётом 0:1 уступила сборной Англии. Перед матчем произошла массовая драка болельщиков, зачинщиком которой стали англичане. До игры сербские фанаты скандировали у стадиона имя президента России Владимира Путина.

Следующий матч на турнире команда Сербии проведёт 20 июня. Её соперником будет сборная Словении, ещё одной страны, ранее входившей в состав Югославии.