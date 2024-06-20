Москва, 20 июня, 2024, 14:24 — ИА Регнум. VK инвестирует около 300 млн рублей в запуск платформы для работы онлайн-репетиторов. Сервис, как ожидается, станет аналогом Google Classroom.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Как пшиет РБК со ссылкой на источники, сервис VK Tutoria будет строиться на базе сервисов Mail.ru («доски» для совместной работы, календаря, заметок и облачного хранилища) с интеграцией «VK Мессенджера» и «VK Звонков».

Он будет ориентирован на репетиторов, тренеров, психологов, учащихся и их родителей. Функционал сервиса позволит организовывать занятия и контролировать рабочее расписание, быть на связи с учениками и делиться файлами домашних заданий.

В настоящее время, как утверждают источники, сервис тестируется сотрудниками VK. Примерная стоимость проекта оценивается в диапазоне от 200 млн до 300 млн рублей. Монетизироваться, по предварительным данным, сервис будет за счёт подписок.

Это не первый образовательный проект VK — уже есть сервисы дистанционного образования «Учи. ру», онлайн-подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам «Тетрика».

Среди аналогов подобных сервисов эксперты называют Google Classroom, чья среднемесячная аудитория в России в прошлом году составила 250 тыс. пользователей, и специализирующуюся на иностранных языках платформу ProgressMe (682 тыс. российских пользователей в месяц).

По мнению специалистов, спрос на онлайн-образование остаётся высоким. Росту спроса способствуют популярность изучения иностранных языков, необходимость подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В апреле ИА Регнум писало, что учебный профиль Сферум в VK Мессенджере будет предустановлен на ноутбуки ICL Techno, поставляемые в российские образовательные организации в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» нацпроекта «Образование». Количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. Так, число педагогов, зарегистрированных в Сферуме, увеличилось за прошедший год в 2,5 раза и составило более 2 млн, а число учащихся выросло вдвое — до 10,8 млн