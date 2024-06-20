Киев, 20 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Опубликовано видео с разгромленными могилами военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве.

Кадр из видео

На кадрах видно, что неизвестные разрисовали портреты бойцов и испортили флаги. Кроме того, неизвестные разбросали лампады и цветы, а также поломали памятные таблички.

Всего пострадали могилы трёх военнослужащих: Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), Андрея Пильщикова (позывной Джус) и Павла Петриченко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896811" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По данным киевской прокуратуры, акт вандализма устроила неизвестная женщина утром 20 июня. Там отметили, что личность женщины на данный момент устанавливается. Как уточнили в ведомстве, по статье о надругательстве над местом захоронения ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, могилу Пильщика уже грабили в сентябре прошлого года. Тогда с места захоронения военного были похищены шевроны, которые оставили его сослуживцы. В августе в Киеве задержали двух сестёр, которые станцевали тверк на могилах военнослужащих. Против девушек возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».