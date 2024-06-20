Москва, 20 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Минимум 10 человек, в том числе ребёнок, пострадали от урагана, обрушившегося 20 июня на Москву, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Пока известно о 10 пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Стихия пока ещё не отступила», — сказано в публикации.

Непогода накрыла Москву и Подмосковье днём 20 июня за несколько минут. Мощный ливень, бушующий ветер валили деревья, на дорогах сильно ухудшилась видимость. В некоторых районах Подмосковья также наблюдались смерчи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3896809" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды в российской столице. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Московские власти призвали жителей воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин днём ранее предупредил о том, что в московском регионе 20 июня прогнозируются смерчи. Так, по его словам, с 03:00 до 22:00 мск местами по городу ожидается гроза, ливень. Кроме того, возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. А с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.