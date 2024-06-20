Москва, 20 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Второй грандиозный фестиваль российской популярной музыки Best Music Fest пройдет в Дубае с 3 по 5 ноября. Организаторами мероприятия выступают «Русская медиагруппа» и BIM Group. Вечеринка в честь грядущего фестиваля состоялась в ресторане 354 Restaurant Group by Vasilchuki.

«Русская медиагруппа» В Москве прошла презентация фестиваля Best Music Fest

В ходе презентации руководство «Русской медиагруппы» и BIM Group, а также звезды российской эстрады, которые выйдут на сцену в Дубае, рассказали, что ждет зрителей в ноябре и какие отличительные черты будут у фестиваля Best Music Fest в этом году.

«Прошлый год показал, что такой формат востребован. Но для нас это не просто очередной фестиваль, хотя и у «Русской медиагруппы», и у BIM Group много проектов. Дубай — это новый «Вавилон», международная арена, где мы можем пропагандировать русскую музыкальную культуру среди международного сообщества. В Дубае живут разные нации, представлена культура многих стран, и это место для знакомства публики с яркой российской популярной музыкой», — отметил председатель совета директоров, президент «Русской медиагруппы» Сергей Бунин.

«Это мой любимый проект, — рассказала руководитель BIM Group Анастасия IVKA. — Фестиваль стал грандиозным событием, мы получили множество отзывов, в том числе и от партнеров из других стран, свидетельствующих, что мы сделали все хорошо. Но в этом году мы хотим сделать еще лучше».

Фестиваль Best Music Fest пройдет на сцене известного курортного отеля Madinat fort Island. Зрителей ждут три три концерта в формате гала-ужина с блюдами от шеф-поваров и три афтепати, которые пройдут в ресторане 354 Restaurant Group by Vasilchuki.

«Я уверен, мы можем сделать вечера запоминающимися, — отметил директор по развитию 345 Group Илья Мелешкин. — Афтепати — это те ноты, которые позволяют послевкусие после мероприятия увезти с собой».

«Русская медиагруппа» В Москве прошла презентация фестиваля Best Music Fest

Об участии в фестивале объявила певица Zivert. Сегодня она находится во временном творческом отпуске и готовит новую программу. В Дубае зрители услышат новые песни исполнительницы.

В прошлом году фестиваль ежедневно посещало 1,1 тыс. человек, в числе зрителей были как россияне, так и местные жители и иностранцы. На этот раз организаторы добавили более бюджетную категорию билетов, чтобы как можно больше людей могли познакомиться с яркой российской музыкальной культурой.