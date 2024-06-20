Ханой, 20 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам в рамках совместного заявления договорились о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского договора об основах дружественных отношений. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

РИА Новости/Владимир Смирнов

В частности, было подчёркнуто, что двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности.

«Благодаря целенаправленным усилиям сторон российско-вьетнамские связи развиваются в соответствии с национальными интересами двух государств по различным темам и направлениям, являются бесценным достоянием народов двух государств, примером отношений традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», — отмечается в документе.

Кроме того, подчёркивается, что стороны занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам.

«Россия и Вьетнам выстраивают отношения на основе взаимного доверия, принципов суверенного равенства государств, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, невмешательства во внутренние дела государств, неприменения силы или угрозы силой, урегулирования споров мирными средствами», — подчёркивается в заявлении.

Россия и Вьетнам договорились о продолжении сотрудничества в сфере экономики, обороны, международной информационной безопасности, в области реагирования на чрезвычайные ситуации для предупреждения и смягчения их последствий.

Вместе с тем стороны акцентировали востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских — в Россию, в том числе в области добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики.

Также стороны условились поддерживать создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых компаний на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний на территории России.

«Стороны единодушно высказались за придание стратегического характера сотрудничеству в области образования и подготовки кадров, науки и технологий, а также инноваций и, исходя из этого, приветствовали подписание в рамках визита Соглашения о сотрудничестве в области высшего образования», — говорится в тексте.

Кроме того, было решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.

Также Россия и Вьетнам условились продолжать развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и его финансированием. Стороны отметили востребованность наращивания кооперации в горнодобывающей промышленности, транспорте, судо− и машиностроении, развитии вьетнамских железных дорог, а также расширения сотрудничества в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, включая увеличение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.