Москва, 20 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Сборная России поднялась с 35‑го на 33‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету российской команды 1506,58 балла. Обновлённая версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

РИА Новости/Александр Вильф

Национальная российская команда не выступает на международных турнирах и пропускает чемпионат Европы — 2024. Но при этом 7 июня отечественная сборная провела последний товарищеский матч против команды Белоруссии и одержала победу со счётом 4:0.

По данным ФИФА, топ-3 рейтинга остался неизменным: первое место занимает Аргентина, второе — Франция и третье — Бельгия. Сборные Бразилии и Англии поменялись местами и теперь располагаются на четвёртой и пятой строчках соответственно.

Осенью 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Решение было принято из-за февральского решения организации о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что по решению ФИФА и УЕФА сборную России отстранили от Чемпионата Мира 2022 года в Катаре. До этого отечественная команда поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв в официальных матчах. Сборная РФ 6 октября 2022 года также поднялась с 35-го на 33-е место.