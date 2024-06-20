Красногорск, 20 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российского телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в одну из больниц подмосковного Красногорска, он в реанимации. Об этом 20 июня сообщает Telegram-канал SHOT.

Global Look Press/Anatoly Lomohov/Russian Look Отар Кушанашвили

Отмечается, что журналисту диагностировали острую непроходимость кишечника, он находится в реанимации.

По данным Telegram-канала, Кушанашвили поставили газоотводную трубку, врачи стабилизируют его состояние, он находится в сознании. Кроме того, у него диагностировали несколько сопутствующих заболеваний, в том числе цирроз печени и панкреатит. Также у ведущего есть проблемы с сердцем после инсульта.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Кушанашвили эмоционально и в своём стиле ответил на распространённые в СМИ и соцсетях сообщения о его якобы тяжёлом состоянии и нахождении в реанимации. Тогда он рассказал, что он в полном порядке, «полон сил и огня».

12 ноября сообщалось, что Кушанашвили якобы неожиданно стало плохо вечером 12 ноября в одном из ресторанов в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди.

Прибывшая скорая помощь доставила журналиста в Боткинскую больницу. Отар Кушанашвили был в сознании, разговаривал с медиками.