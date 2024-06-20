Сеул, 20 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Южная Корея собирается пересмотреть позицию в отношении поставок оружия на Украину, сообщает 20 июня информагентство Yonhap со ссылкой на представителя президента страны.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

В публикации отмечается, что это заявление было сделано на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР.

В мае южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявлял, что его страна не будет вооружать украинскую армию. При этом он уточнял, что республика оказывает максимальную гуманитарную поддержку в восстановлении Украины.

Однако в этом же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Сеул отправляет на Украину сотни тысяч снарядов. Журналисты отмечали, что Южная Корея сначала избегала передавать оружие Киеву. Так, с ноября 2022 года США добивались от Сеула боеприпасов для Украины. Южнокорейские власти при этом хотели сохранить договорённости в тайне, но из-за утечки сделка сорвалась. По данным американской газеты, поставка сотен тысяч снарядов Киеву уже началась. Схема простая: сперва боеприпасы получает Вашингтон, а от него — Киев.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. По словам северокорейского лидера, договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.

На следующий день представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, это «является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».