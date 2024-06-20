Москва, 20 июня, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Более 70% фишинговых ссылок в интернете приходится сегодня на поддельные сайты сервисов инвестиций и известных брендов или компаний. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых голосований и розыгрышей призов, показала совместная аналитика МегаФона и «Яндекс. Браузера».

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

МегаФон и «Яндекс. Браузер» весной запустили проект по обмену найденными фишинговыми ссылками. Специалисты обеих компаний ежемесячно передают друг другу список из нескольких тысяч подозрительных ресурсов. Это позволяет взаимно обогатить базу опасных сайтов и усилить защиту пользователей от интернет-мошенников.

Ежедневно специалисты МегаФона и «Яндекс. Браузера» выявляют более 600 новых мошеннических доменов, цель которых украсть данные пользователей. При переходе на эти ресурсы пользователю демонстрируются предупреждение об опасности и рекомендация покинуть сайт.

«Фишинговые ссылки, имитирующие самые разные сервисы и сайты, создаются регулярно. В МегаФоне разработана собственная система выявления таких ресурсов, позволяющая эффективно защищать абонентов от мошенничества», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов. Он подчеркнул, что команда «Яндекс. Браузер» обладает глубокими экспертными навыками в борьбе с фишингом.

Для максимальной безопасности Хренов рекомендует абонентам не переходить по сомнительным ссылкам, использовать двухфакторную авторизацию для защиты своего аккаунта и в настройках мессенджера устанавливать дополнительный пин-код и пароль.

Более половины (60%) выявленных за шесть месяцев фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Каждый десятый из них  поддельный веб-сайт, который маскируется под известный бренд или компанию. Злоумышленники часто используют доменное имя, похожее на настоящий адрес, например: www. [название бренда]. id4007.ru.

Остальные фишинговые сайты относятся к иным категориям. Специалисты оператора часто обнаруживают сайты, которые имитируют соцсети и с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на прочие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и Госуслуг. Кроме того, мошенники нередко создают сайты по обмену криптовалюты и несуществующих розыгрышей призов.

Аналитики отмечают, что одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, мессенджеры и почтовые ящики, на которые мошенники устраивают спам-атаки.