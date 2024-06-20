* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 июня, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) объявили в розыск, сообщило 20 июня МВД.

Telegram-канал Фариды Курбангалеевой Фарида Курбангалеева

«Курбангалеева Фарида Рашидовна. 27.08.1979. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска министерства.

Курбангалеева разыскивается по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщила «Лента. Ру».

Ранее в этот же день Курбангалееву внесли в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Курбангалеева родилась в 1979 году. В 1998–2007 годах она работала на ГТРК «Татарстан», а в 2007–2014 годах была ведущей программы «Вести». Курбангалеева покинула Россию в 2018 году.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня Министерство внутренних дел объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). По какой именно уголовной статье она разыскивается, не сообщалось.

17 июня стало известно, что в отношении Лазаревой возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Эксперты изучили высказывания Лазаревой и подтвердили, что в них содержится оправдание терроризма. 19 июня Росфинмониторинг внёс её в список террористов и экстремистов.

В августе 2023 года телеведущая заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города. В апреле 2024 года она утверждала, что не планирует возвращаться на родину. При этом Лазарева заявила, что в Испании, где она сейчас проживает, у неё нет работы и знакомых.