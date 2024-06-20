Москва, 20 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов сообщил, что покидает свой пост. Об этом пишут 20 июня «Ведомости».

РИА Новости/Нина Зотина Александр Безбородов

Безбородов подтвердил, что увольняется по собственному желанию с 21 июня.

О том, что Безбородов может уйти с должности ректора, источники сообщили изданию в начале июня. По словам представителя межвузовской комиссии, сотрудничающей с РГГУ, поводом стало ухудшение показателей вуза. По данным рейтинга агентства RAEX, университет занимает 54-е место в сотне лучших вузов страны, хотя в 2021 году находился на 45-й строчке.

Близкий к правительству источник предположил, что преемником Безбородова будет «опытный федеральный чиновник».

Безбородов, которому в ноябре исполнится 70 лет, работает в РГГУ с 1977 года. Университет он возглавил в 2018 году.