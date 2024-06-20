Москва, 20 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Собиравший средства на помощь Украине бард Сергей Никитин попал в жюри детского конкурса в Москве, а также наградил победителей, просто войдя в киноклуб «Эльдар», где проводилось мероприятие, по билету. Именно так представители площадки объяснили появление сбежавшего из России после начала СВО артиста на сцене.

ИА Регнум Бард Никитин, прошедший по билету, на сцене фестиваля

Так, 9 июня в киноклубе «Эльдар» прошёл детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи». Никитин был председателем жюри конкурса. Он вместе с другим бардом Олегом Митяевым объявлял со сцены победителей, вручал им именные награды и дипломы, а также повязывал галстуки. При этом киноклуб «Эльдар» является бюджетным учреждением культуры. ИА Регнум направило запросы в киноклуб и департамент культуры Москвы, чтобы узнать, как исполнитель песен «Я спросил у ясеня» и «Александра, Александра», после начала СВО собиравший деньги для антироссийской организации «Настоящая Россия» (внесена в перечень иностранных агентов), помогающей киевскому режиму, оказался среди членов жюри детского конкурса.

Ответ департамента к моменту публикации не поступил, а вот заместитель худрука киноконцертного зала Елена Гурко заявила ИА Регнум, что Никитин пришёл на конкурс, «купив билет», и на сцену вообще якобы сам забрался, без приглашения.

ИА Регнум Бард Никитин, прошедший по билету, на сцене фестиваля

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — заверили в кинозале.

Как вышло, что на многочисленных фото с мероприятия Никитин сидит за столом жюри, а также раздаёт награды победителям, представители «Эльдара» объяснять не стали. Примечательно, что организатор фестиваля Елена Решетняк ранее также заявляла, что Никитина не приглашала.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна и Сергей Никитины покинули Россию после начала спецоперации. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что отправились в США к сыну. Однако Никитины оказались в числе спонсоров Украины, начав участвовать в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.

ИА Регнум Бард Никитин, прошедший по билету, на сцене фестиваля

Также оказалось, что, проживая в США, Никитины записывают ролики для антироссийской организации «Настоящая Россия», созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

В апреле музыканты на своём сайте опубликовали обращение, в котором заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ и не намерены этого делать. А чтобы доказать это, артисты якобы решили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья», собиравшем деньги Киеву.

При этом в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.

По возвращении летом из США в Москву на заработки — Никитин дал несколько концертов — артист успел подписать книгу для арестованной за оправдание терроризма Евгении Беркович.