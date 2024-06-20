Организаторы объяснили, как бард Никитин попал на детский конкурс в Москве
Организаторы объяснили, как бард Никитин проник на детский фестиваль в Москве
Москва, 20 июня, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Собиравший средства на помощь Украине бард Сергей Никитин попал в жюри детского конкурса в Москве, а также наградил победителей, просто войдя в киноклуб «Эльдар», где проводилось мероприятие, по билету. Именно так представители площадки объяснили появление сбежавшего из России после начала СВО артиста на сцене.
Так, 9 июня в киноклубе «Эльдар» прошёл детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи». Никитин был председателем жюри конкурса. Он вместе с другим бардом Олегом Митяевым объявлял со сцены победителей, вручал им именные награды и дипломы, а также повязывал галстуки. При этом киноклуб «Эльдар» является бюджетным учреждением культуры. ИА Регнум направило запросы в киноклуб и департамент культуры Москвы, чтобы узнать, как исполнитель песен «Я спросил у ясеня» и «Александра, Александра», после начала СВО собиравший деньги для антироссийской организации «Настоящая Россия» (внесена в перечень иностранных агентов), помогающей киевскому режиму, оказался среди членов жюри детского конкурса.
Ответ департамента к моменту публикации не поступил, а вот заместитель худрука киноконцертного зала Елена Гурко заявила ИА Регнум, что Никитин пришёл на конкурс, «купив билет», и на сцену вообще якобы сам забрался, без приглашения.
«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — заверили в кинозале.
Как вышло, что на многочисленных фото с мероприятия Никитин сидит за столом жюри, а также раздаёт награды победителям, представители «Эльдара» объяснять не стали. Примечательно, что организатор фестиваля Елена Решетняк ранее также заявляла, что Никитина не приглашала.
Как сообщало ИА Регнум, Татьяна и Сергей Никитины покинули Россию после начала спецоперации. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что отправились в США к сыну. Однако Никитины оказались в числе спонсоров Украины, начав участвовать в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.
Также оказалось, что, проживая в США, Никитины записывают ролики для антироссийской организации «Настоящая Россия», созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).
В апреле музыканты на своём сайте опубликовали обращение, в котором заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ и не намерены этого делать. А чтобы доказать это, артисты якобы решили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья», собиравшем деньги Киеву.
При этом в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.
Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.
По возвращении летом из США в Москву на заработки — Никитин дал несколько концертов — артист успел подписать книгу для арестованной за оправдание терроризма Евгении Беркович.