Москва, 20 июня, 2024, 12:08 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского, его карточка появилась в базе ведомства.

МО Украины Михаил Забродский

Указано, что украинец Забродский Михаил Витальевич, родившийся 24 января 1973 года в Днепропетровске, разыскивается по уголовной статье. Какую именно статью УК РФ ему инкриминируют, не сообщается.

В 2019–2023 годах Забродский был народным депутатом Верховной рады Украины. В период с 2015 по 2017 год он командовал высокомобильными десантными войсками, а в 2017–2019 годах — десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года СК заочно предъявил двум генералам ВСУ — экс-командующему силами так называемой АТО Михаилу Забродскому и экс-командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву — обвинения в преступлениях против мира и безопасности человечества.

В сентябре 2022 года занимавший пост замглавы оборонного комитета Рады Забродский признал в статье, написанной вместе с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, что за взрывы на военном аэродроме «Саки» в Крыму ответственен киевский режим. До этого Киев отрицал свою причастность к взрывам на аэродроме в Новофёдоровке.

В сентябре 2017 года СК России возбудил в отношении Забродского уголовное дело по статьям о применении запрещённых методов ведения войны и геноциде. С именем генерала связан «рейд Забродского» — 460-километровый рейд украинских подразделений из Славянска в Мариуполь.