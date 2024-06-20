Ханой, 20 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Вьетнам является для России одним из самых надёжных партнёров, заявил президент Владимир Путин 20 июня на встрече с премьер-министром вьетнамского правительства Фам Минь Чинем.

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«Приятно находиться в гостеприимном Вьетнаме, на гостеприимной земле Социалистической Республики Вьетнам — одного из наших давних и надёжных друзей и партнёров», — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что отношения доверия и взаимопонимания, установившиеся между странами, прошли долгий путь и выдержали испытание временем. Он напомнил, что СССР помогал Вьетнаму противостоять французским и американским захватчикам, а впоследствии содействовал мирному строительству республики.

Во Вьетнаме помнят об этом и дорожат памятью, это важно, подчеркнул российский президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 июня Путин и президент Вьетнама То Лам провели двусторонние переговоры в Большом зале президентского дворца в Ханое. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Путин после переговоров заявил, что российско-вьетнамские отношения развиваются в духе взаимного уважения и учёта интересов двух стран. Ранее он подчеркнул, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с республикой относится к числу приоритетов Москвы.

То Лам в заявлении для прессы указал, что Россия и Вьетнам намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности и вместе противостоять вызовам международной стабильности.