Ханой, 20 июня, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Переговоры России и Вьетнама прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что подробно обсуждались ключевые направления сотрудничества России и Вьетнама. Также были затронуты наиболее актуальные международные и региональные вопросы, уточнил президент РФ.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Путин и То Лам провели двусторонние переговоры в Ханое в Большом зале президентского дворца. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество.

Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, а также договорились о значительном углублении связей в области энергетики.