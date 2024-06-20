Ханой, 20 июня, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Российско-вьетнамские отношения развиваются в духе взаимного уважения и учёта интересов двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

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Путин подчеркнул, что Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционных дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, а также партнёрству двух стран.

«И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — добавил российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя.

На переговорах Путин поблагодарил Вьетнам за тёплый прием, глава государства также передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. В свою очередь президент То Лам отметил, что Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе социалистической республики за независимость, Ханой придаёт важное значение развитию стратегического партнёрства с Москвой.

20 июня по итогам переговоров Путина и То Лама было принято совместное заявление об углублении стратегического партнёрства. Российская и вьетнамская стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ и вьетнамскими вузами, в том числе Ханойским государственным университетом. Кроме того, утверждён график возведения при участии «Росатома» центра ядерной науки и технологий.

Москва и Ханой договорились о значительном углублении связей в области энергетики. Компании «Зарубежнефть» выдана лицензия на освоение блока 11.2 континентального шельфа Вьетнама, а «Новатэк» подписал меморандум о сотрудничестве с руководством страны. Ещё один меморандум касается сотрудничества лабораторий в борьбе с инфекциями.