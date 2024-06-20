Ханой, 20 июня, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что считает перспективным сотрудничество с Вьетнамом по развитию транспортного коридора между Владивостоком и Хошимином.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту — морскому транспортному коридору Владивосток — Хошимин», — сказал российский лидер по итогам встречи с вьетнамским коллегой То Ламом.

Глава российского государства напомнил, что в 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсирует контейнеровоз.

Кроме того, подчеркнул Путин, двустороннее сотрудничество продвигается и в промышленности. Так, в Дананге на российско-вьетнамском предприятии «Газ Тхань Дат» ведётся сборка грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель». В прошлом году на этой площадке было собрано 1150 единиц техники — автобусов, фургонов, часть из которых была поставлена и в другие страны, в Лаос и на Филиппины.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

На встрече с президентом То Ламом Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

Ранее кортеж российского президента Владимира Путина, особенно автомобиль Aurus, вызвал интерес у вьетнамцев. Вьетнамцы терпеливо ждут своей очереди, чтобы сделать снимок на память.