Ханой, 20 июня, 2024, 10:34 — ИА Регнум. У России и Вьетнама есть неплохие возможности для сотрудничества в возобновляемой энергетике. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

TASS/Utrecht Robin/ABACA

«Мы будем также повышать эффективность сотрудничества по вопросу проектов в сфере энергетики, газовой сфере для того, чтобы создать благоприятные условия для работы наших компаний», — добавил российский лидер.

Путин добавил, что в рамках сотрудничества в возобновляемой энергетике имеются неплохие перспективы. В пример российский лидер привёл совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электрогенерации в провинции Биньтхуан мощностью в одну тысячу мегаватт.

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Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

На встрече с То Ламом Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов. В свою очередь президент То Лам отметил, что Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе социалистической республики за независимость, Ханой придаёт важное значение развитию стратегического партнёрства с Москвой.