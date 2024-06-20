Симферополь, 20 июня, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов агентурной группы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые готовили теракты и диверсии в Крыму. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

РИА Новости/ФСБ РФ

Отмечается, что обвиняемые также планировали покушения на высших должностных лиц.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Верховный суд Республики Крым приговорил жителя региона к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины. По данным республиканского управления ФСБ, мужчина 1983 года рождения приехал в Крым в 2010 году из Волынской области на Западе Украины и получил российское гражданство. Однако он сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к России. Обвиняемого задержали в июне 2023 года.

3 июня стало известно об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. 35-летний мужчина выступал против специальной военной операции и, желая перейти на строну ВСУ, инициативно через интернет установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями ГУР для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. Нарушителя заключили под стражу.