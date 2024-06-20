Суд приговорил к длительным срокам агентов ГУР, готовивших теракты в Крыму
Симферополь, 20 июня, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения двух членов агентурной группы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые готовили теракты и диверсии в Крыму. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Отмечается, что обвиняемые также планировали покушения на высших должностных лиц.
Как передавало ИА Регнум, 11 июня Верховный суд Республики Крым приговорил жителя региона к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со Службой безопасности Украины. По данным республиканского управления ФСБ, мужчина 1983 года рождения приехал в Крым в 2010 году из Волынской области на Западе Украины и получил российское гражданство. Однако он сохранял антироссийские настроения и открыто заявлял о ненависти к России. Обвиняемого задержали в июне 2023 года.
3 июня стало известно об аресте жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. 35-летний мужчина выступал против специальной военной операции и, желая перейти на строну ВСУ, инициативно через интернет установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями ГУР для осуществления деятельности, направленной против безопасности России. Нарушителя заключили под стражу.