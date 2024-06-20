Новосибирск, 20 июня, 2024, 10:03 — ИА Регнум. При пожаре в производственном здании в городе Оби Новосибирской области, по предварительным данным, погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщили 20 июня в МЧС РФ.

МЧС России

«В городе Оби горит производственное здание. В нем могут находиться газовые баллоны. Шесть человек пострадали, они переданы врачам. По предварительным данным, есть погибший», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что пожар локализован. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

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Как передавало ИА Регнум, 3 июня на складе в Новосибирске загорелась кровля. На первом этаже здания хранились ёмкости с горюче-смазочными материалами. Пожару был присвоен третий ранг.

Позже в МЧС сообщили, что огонь охватил крышу на площади 4500 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

2 мая здание склада загорелось на площади 4 тысячи квадратных метров в Новосибирске. Горел склад с автозапчастями. К тушению пожара привлекалось более 50 специалистов и 16 единиц техники.