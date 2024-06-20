Москва, 20 июня, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал ещё пятерых иностранных граждан по статье о наёмничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

РИА Новости/ Руслан Кривобок

«Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К. Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л. Р., Тейлора Д. Р.», — говорится в картотеке.

Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Басманный суд Москвы заочно приговорил к аресту грузинскую снайпершу Русудан Иванеишвили, члена «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), по статье о наёмничестве.

17 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал ещё пять иностранных граждан за наёмничество. Суд удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах граждан Мильмана М., Киричек О., Мюррея А. Т., Чиковани Т. и Деметрашвили М.

18 июня Басманный суд Москвы зарегистрировал ещё пять ходатайств Следственного комитета о заочных арестах граждан иностранных государств по делу о наёмничестве.