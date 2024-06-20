Ханой, 20 июня, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Вьетнам помнит о поддержке России в борьбе социалистической республики за независимость, Ханой придаёт важное значение развитию стратегического партнёрства с Москвой. Об этом 20 июня заявил лидер Вьетнама То Лам на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости/Владимир Смирнов

То Лам напомнил, что Вьетнам с благодарностью помнит о «бескорыстной помощи, поддержке, которую российский народ оказывал Вьетнаму в деле борьбы за независимость».

«Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику… но при этом мы придаём важное значение развитию традиционной дружбы с Россией, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

На встрече с То Ламом Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.