Ханой, 20 июня, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Позиции России на международной арене неуклонно укрепляются, заявил президент Вьетнама То Лам 20 июня в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Ханое.

Известия/Павел Волков

Вьетнамский лидер поздравил Россию с достижением важных успехов и отметил, что это заслуга руководства страны.

«Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене», — сказал То Лам, обращаясь к Путину.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.