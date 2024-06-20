Ханой, 20 июня, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам поступательно развивают торгово-экономические связи, товарооборот двух стран растёт. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 июня на переговорах с вьетнамским лидером То Ламом в Ханое.

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«В прошлом году товарооборот подрос на восемь процентов. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон», — отметил Путин.

По словам российского лидера, повышению показателя, безусловно, способствует и реализация соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Оно было подписано в 2015 году.

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Путин также заявил, что Россия и Вьетнам поддерживают регулярные и содержательные политические контакты, в том числе по линии парламентов, министерств и ведомств. Он подчеркнул, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с республикой относится к числу приоритетов Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и То Лама проходит в Большом зале президентского дворца. Ожидается, что после переговоров президенты России и Вьетнама подпишут совместные документы и выступят с заявлениями для СМИ.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.