Ханой, 20 июня, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Россия считает важным развивать диалог с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), одним из ведущих членов которой является Вьетнам. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 июня в ходе переговоров с президентом страны То Ламом в Ханое.

Известия/Павел Волков Владимир Путин и То Лам

Путин отметил, что Москва и Ханой поступательно развивают торгово-экономические связи, а также координируют свои действия на международной арене.

«Россия придаёт важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которого является Вьетнам», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина и То Лама проходит в Большом зале президентского дворца. Ожидается, что после переговоров президенты России и Вьетнама подпишут совместные документы и выступят с заявлениями для СМИ.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.