Ханой, 20 июня, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам коротко пообщались перед началом переговоров в Ханое. Встреча лидеров проходит в Большом зале президентского дворца.

Известия/Павел Волков Владимир Путин и То Лам

Перед тем, как отправиться на переговоры, Путин и То Лам по традиции сфотографировались на фоне национальных флагов. В кадре лидеры пожали друг другу руки.

Ожидается, что после переговоров президенты России и Вьетнама подпишут совместные документы и выступят с заявлениями для СМИ.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

Принимая и приветствуя Путина, руководство Вьетнама проигнорировало критику со стороны США и подчеркнуло многолетние отношения с Россией, отметило агентство Bloomberg. Издание указало, что Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому ряду направлений, в том числе энергетике и вооружениям. В ситуации с украинским конфликтом официальный Ханой сохранил нейтралитет, не присоединился к осуждениям России и продолжает призывать к дипломатическому урегулированию.