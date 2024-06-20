Орел, 20 июня, 2024, 08:34 — ИА Регнум. В Орловской области средствами РЭБ сбили беспилотник реактивного типа, сообщил 20 июня глава региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы

Как передавало ИА Регнум, в Брянской области ночью 20 июня была пресечена очередная попытка украинских боевиков совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа.

Славянск-на-Кубани ночью 20 июня подвергся атаке со стороны украинских террористов. Дрон-камикадзе упал на частный дом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил налёт ВСУ. По его информации, погибла жительница района.