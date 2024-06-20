Угледар, ДНР, 20 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Штурмовик из Забайкальского края группировки войск «Восток» ВС России на протяжении нескольких дней в одиночку отвлекал внимание ВСУ от сослуживцев под Угледаром. Об этом журналистам рассказал сам боец с позывным Мияги.

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По его словам, перед подразделением поставили цель, для выполнения которой нужно было отвлечь внимание противника.

«В итоге с трудом я оказался на брошенных позициях ВСУ под Угледаром и провёл там почти неделю, привлекая всё внимание к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу», — добавил он.

Дорога к бывшим вражеским позициям пролегала через минные поля, боец отправился туда на мотоцикле. ВСУ встретили его шквальным огнём артиллерии, миномётов и ударами FPV-дронов. Штурмовик чудом смог проскочить и выжить при интенсивных обстрелах.

В Минобороны России опубликовали видео с квадрокоптера, снятое сослуживцами Мияги. На кадрах видно, как боец пробирался под ударами ВСУ, а вокруг него разрывались снаряды, мины и сброшенные с беспилотника боеприпасы. Штурмовик совсем близко слышал вражеские голоса и всячески пытался держать их внимание на себе.

После выполнения задачи штурмовым отрядом боец пешком пошёл к своему подразделению.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец, заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер рассказал о том, как избежал атаки целого «роя» украинских дронов во время эвакуации тел погибших. Оказалось, что одно из тел находилось практически у позиций ВСУ. Когда Адлер до него добрался, сверху каким-то образом вдруг налетели беспилотники противника. Тогда боец решил лечь рядом с погибшим и притвориться мёртвым. Так он пролежал около часа. БПЛА покружили и улетели, не сбрасывая снаряды. После этого подключились российские миномёты, военные помогли всех эвакуировать.

В марте российский военнослужащий в одиночку отправился к окопу украинской разведки на границе под Белгородской областью. Боец во весть рост, не сгибаясь и не прижимаясь к земле, практически вплотную подошёл к окопу диверсантов и забросил туда гранату.