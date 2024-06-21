Новый, 848-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован гибелью жительницы Краснодарского края вследствие вражеской атаки на город Славянск-на-Кубани. Дрон упал на частный дом, здание полностью разрушено. Такие данные приводят Telegram-канал оперативного штаба региона и краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Атакам украинскими беспилотниками в ночь на 20 июня подверглись и другие российские регионы. Минобороны отчиталось о 15 перехваченных и ликвидированных БПЛА ВСУ дежурными средствами ПВО. Шесть дронов уничтожены над территорией Республики Адыгея, по три — над Брянской областью и Краснодарским краем. По одному беспилотнику уничтожено над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Так, в Белгородской области пострадала жительница села Берёзовка Борисовского района. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода. Также, по словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, двое мужчин пострадали в результате обстрела Грайворона. Один пострадавший с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки проходит лечение в белгородской городской больнице №2. Второй пострадавший остался в Грайворонской ЦРБ, у него осколочные ранения рук и спины.

Об уничтожении средствами противовоздушной обороны украинского БПЛА в небе над Унечским районом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Несколько взрывов прогремело в Луганске.

Тем временем на авдеевском участке фронта опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили российские военнослужащие расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» Центральной группировки войск. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30, уточнили в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.