Пекин, 20 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Во время визита президента России Владимира Путина в КНДР весь мир увидел, что Москва и Пхеньян не одиноки, они не боятся изоляции и санкций. Об этом 19 июня написала китайская газета Global Times.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын

Издание привело комментарий анонимного военного эксперта, по мнению которого развитие связей между Москвой и Пхеньяном посылает сигнал США и их союзникам о том, что Россия не одинока и не боится затяжного конфликта на Украине.

Стратегия США по изоляции и введению санкций в отношении КНДР потерпит неудачу. Северной Корее нет необходимости опасаться какого-либо военного запугивания, поскольку республика тоже не одинока.

Научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн считает, что обе страны при дальнейшем сотрудничестве, скорее всего, сосредоточатся на военной сфере, природных ресурсах, транспорте, здравоохранении и космической промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры двух стран провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, отметил российский президент. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

Путин заявил председателю КНДР, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. Он также поблагодарил жителей Пхеньяна за тёплый приём.