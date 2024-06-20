Пхеньян, 20 июня, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Yonhap News Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын

Эти собаки практически неизвестны за пределами КНДР. При этом порода отличается верностью и храбростью на охоте.

Вручение подарка состоялось в саду резиденции для почётных гостей Кымсусан.

«Ким Чен Ын подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении ЦТАК.

Yonhap News

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын во время визита российской делегации в Пхеньян 19 июня наградил высшей государственной наградой республики — орденом Ким Ир Сена — Владимира Путина.

Отмечается, что вручение состоялось в знак выражения безграничного уважения и доверия правительства КНДР и народа к нему, имеющему особые заслуги в развитии отношений между двумя странами.

Лидеры России и КНДР обменялись подарками. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР преподнёс главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Общение двух лидеров в формате тет-а-тет продолжалось около двух часов.