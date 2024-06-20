Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан
Пхеньян, 20 июня, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Эти собаки практически неизвестны за пределами КНДР. При этом порода отличается верностью и храбростью на охоте.
Вручение подарка состоялось в саду резиденции для почётных гостей Кымсусан.
«Ким Чен Ын подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении ЦТАК.
Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын во время визита российской делегации в Пхеньян 19 июня наградил высшей государственной наградой республики — орденом Ким Ир Сена — Владимира Путина.
Отмечается, что вручение состоялось в знак выражения безграничного уважения и доверия правительства КНДР и народа к нему, имеющему особые заслуги в развитии отношений между двумя странами.
Лидеры России и КНДР обменялись подарками. Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР преподнёс главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.
Общение двух лидеров в формате тет-а-тет продолжалось около двух часов.