Анкара, 20 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Дипмиссия Турции отправила организаторам саммита по Украине в Швейцарии запрос в связи с нахождением греческого патриархата в Стамбуле в списке подписавших совместную декларацию. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Константинопольский патриарх Варфоломей принимал участие в конференции. Патриархат заявил, что поддерживает совместное коммюнике, принятое по итогам конференций. Патриархат есть в списке подписантов.

При этом дипломат заверяет, что греческий патриархат не проводил официальную встречу с министром иностранных дел Турции.

«Что касается утверждений о том, что название греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта, то были запрошены объяснения от организаторов саммита. С другой стороны, очевидно, что в нашей политике не произошло никаких изменений в отношении позиции греческого патриархата», — добавил Кечеле.

Как сообщало ИА Регнум, министерство иностранных дел Швейцарии отказалось объяснять причину исчезновения Руанды из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам саммита.

Так называемый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Итоговое коммюнике не подписали 11 стран. После саммита свои подписи отозвали ещё несколько государств, среди которых Руанда, Иордания и Ирак.

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной.