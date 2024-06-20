Краснодарский край, 20 июня, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Жители Краснодарского края сообщили о взрывах на территории посёлка Афипский, подтвердили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Четыре обращения было… Взрывы со стороны Афипский», — ответил оператор на вопрос журналистов, были ли обращения жителей кубанского посёлка о пожаре или взрывах.

В оперативном штабе Краснодарского края опровергли информацию о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотника. Сведения об этом ранее распространили Telegram-каналы.

Как передавало ИА Регнум, ночью 20 июня город Славянск-на-Кубани атаковали украинские террористы. Дрон-камикадзе упал на частный дом. В результате здание оказалось полностью разрушено. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате налёта ВСУ погибла местная жительница. Власти пообещали оказать помощь семье погибшей.

19 мая глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. По его словам, в районе старого кладбища прогремел взрыв, ещё один взрыв раздался на хуторе Трудобеликовский. В результате никто не пострадал. Дроны, атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Министерство обороны утром 19 мая проинформировало о большом количестве беспилотников ВСУ, сбитых ночью над территорией Краснодарского края. В небе над Кубанью российские силы ПВО уничтожили 57 БПЛА украинской армии.