Москва, 20 июня, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Сын легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева Егор скончался в возрасте 64-х лет в одной из московских клиник. Несколько месяцев назад художнику диагностировали онкологию.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Зайцев Егор

Советский и российский модельер, член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Зайцев ушёл из жизни 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе академии. Сын пережил отца чуть больше года.

Дом моды Зайцева 19 июня отметил 42-й день рождения. Он открыл свои двери 19 июня 1982 года театральным показом.

По информации СМИ, Егор Зайцев проходил лечение — боролся с раком толстой кишки, осложнение пошло в лёгких и печени. В первых числах июня его в тяжёлом состоянии увезли в реанимацию, позже подключили к ИВЛ. Но органы уже не справлялись — почки отказали, в брюшной полости скопилась жидкость. Врачи боролись за жизнь Егора Вячеславовича, но оказались бессильны перед тяжёлым недугом.

Как модельер сын Славы Зайцева создал более 30 коллекций. Был разработчиком формы для сборной России к Олимпиаде-2016. Рисовал картины, был художником по костюмам, преподавал. Про себя говорил: «Я дизайнер-художник-модельер».

В 2019 году Зайцев в виду состояния здоровья передал пост гендиректора Дома моды Егору, который до этого был креативным дизайнером марки одежды Yez.

В числе многочисленных увлечений Егора Зайцева — мотоклуб «Ночные волки», он же «Русские мотоциклисты».

В феврале 2024 года у Егора Зайцева выявили анемию, его госпитализировали. По словам директора модельного агентства Z’Smodels Екатерины Пантелеевой, 2023 год для него был очень тяжёлым, вследствие чего развилась анемия.

Зайцев похоронил отца, подвергался травле из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах. Всё это отразилось на его здоровье, добавила Пантелеева.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет после госпитализации из-за кровоизлияния в желудке. Его похоронили 4 мая на Жегаловском кладбище в городе Щёлково.

О дате похорон Егора Зайцева пока не сообщается.