Кито, 20 июня, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Министр общественной инфраструктуры Эквадора Роберто Луке сообщил, что более 18 млн человек в стране остались без света, в тотальной тьме вечером 19 июня. Об этом чиновник написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света

Блэкаут произошёл в Эквадоре после аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей.

Отмечается, что интернет-трафик в стране упал на 70%.

«Отчёт, который мы получили от оператора, говорит о сбое на линии электропередачи, который привёл к каскадному отключению. Мы концентрируем все свои усилия на скорейшем решении проблемы», — пояснил Луке.

Как пишут местные СМИ, в метро встали поезда — люди вынуждены в темноте идти в тоннелях. В городах не работают светофоры, телефонная связь работает с перебоями.

В минэнерго страны пояснили, что работа гидроэлектростанции была ранее приостановлена из-за опасности повреждений в связи с увеличением скопления отложений, вызванных проливными дождями.

Как сообщало ИА Регнум, вспышка на подстанции в Ростове-на-Дону стала следствием кратковременного перекрытия изоляторов, 16 июня пояснили в энергетической компании «Россети Юг».

В начале июня на одной из линий электропередачи в Дзауском районе Южной Осетии произошла авария, в результате без света остались более 55 тыс. человек. Спустя два часа электроснабжение было восстановлено.