Пекин, 20 июня, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Китай потребовал от Канады прекратить провокации, уважать его права и интересы в Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель посольства КНР в Оттаве.

玄史生 Корабли ВМС Китая

«Пекин призывает канадскую сторону искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море, прекратить вносить разлад и провоцировать конфронтации», — сказал он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что от КНР последует решительная реакция на любые нарушения и провокации, поскольку Канада не является стороной, вовлечённой в вопрос Южно-Китайского моря.

КНР решительно осуждает заявление канадского правительства от 18 июня относительно действий Пекина в Южно-Китайском море, в котором проигнорированы факты, искажена правда и безосновательно критикуется полностью оправданная правоохранительная деятельность Китая, добавили в дипмиссии.

Уточняется, что речь идёт о произошедшем 17 июня инциденте. Тогда судно снабжения и две скоростные лодки Филиппин без разрешения КНР вторглись на территорию Южно-Китайского моря, которую в Пекине считают своей. Служба береговой охраны Китая приняла соответствующие меры противодействия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря 2023 года береговая охрана Китая обстреляла из водомётов филиппинские суда береговой охраны в момент выполнения ротации. В результате пострадало судно M/L Kalayaan. У него зафиксировали серьёзные повреждения двигателя.

Китай многие годы ведёт территориальные споры с несколькими странами из-за островов в Южно-Китайском море. Спор за Парасельские острова идёт с Вьетнамом, за архипелаг Спратли — с Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем, за риф Скарборо — с Филиппинами.