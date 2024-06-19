Москва, 20 июня, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Один из доцентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ) 19 июня был задержан в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о получении взяток от студентов. С задержанным преподавателем проводятся следственные действия, написала «Российская газета».

О взятках в МГМСУ сообщили сами студенты. По их заявлениям, доцент университета за деньги помогал сдавать экзамены.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня источник в правоохранительных органах заявил, что силовики ведут следственные действия со студентами и педагогами МГМСУ из-за вероятной покупки экзаменов. В пресс-службе вуза подтвердили проведение оперативных мероприятий. Отмечалось, что в местах проживания ряда студентов и сотрудников вуза прошли обыски.

В 2022 году бывшего преподавателя оренбургского вуза обвинили в получении 23 взяток от студентов. Взятки он получал в период с 2020 по 2021 год. Деньги ему передавали за написание выпускных квалификационных работ и их допуск к защите.

В Ульяновской области суд вынес приговор в связи с получением взятки заместителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе за незаконное снятие академических долгов одного из студентов. Правоохранители установили, что женщина получила 30 тыс. рублей взятки. Приговором ей назначили штраф и три года условного срока.